Açık 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.01.2026 08:56

3 ilde tefecilik operasyonu: 24 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde tefecilik operasyonu: 24 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü "tefecilik" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, bir kişinin aldığı borcu ödemesine rağmen 3 ev, dükkan, arsa ve 15 aracının, şüpheliler tarafından haksız şekilde elinden alındığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı.

Daha sonra 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla soruşturmadaki gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 2 uzun namlulu tüfek ile muhtelif sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Iğdır İstanbul Sakarya
Sıradaki Haber
Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:21
Belçika Başbakanı De Wever: Avrupalı meslektaşlarımla artık yeter noktasına ulaştık
13:29
Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi başvuruları başladı
13:11
Tekirdağ'da deniz 10 metre çekildi
13:09
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13:05
Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı
12:24
Ermenistan Dış İstihbarat Servisi: 2026'da Azerbaycan'la askeri gerilim riski düşük ihtimal
Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
FOTO FOKUS
Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı
Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ