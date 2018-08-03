Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yapacak adayların lehine barajların genişletildiğini açıkladı.
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YKS'de tercih yapacak adaylar için barajlar genişletildi
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