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YKS'de tercih yapacak adaylar için barajlar genişletildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yapacak adayların lehine barajların genişletildiğini açıkladı.

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YKSde tercih yapacak adaylar için barajlar genişletildi

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