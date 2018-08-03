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Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'da, Lice ve Hani kırsallarında 4 köy ve 5 mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

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Diyarbakırda sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır’da, Lice ve Hani ilçeleri sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince Lice ilçesine bağlı Duruköy, Darlan köyleri ile Dahlık, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış mezraları ve Hani ilçesine bağlı Serenköy, Uzunköy köyleri ile Gürbulak mezrasında 2 Ağustos Perşembe günü saat 23.55'ten itibaren duyurulan sokağa çıkma yasağının saat 17.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara can ve mal güvenliklerinin sağlanması için uygulanan yasağa riayet ettikleri için teşekkür edildi.

Kaynak: AA

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