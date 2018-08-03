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Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın kanı yerde kalmadı

Tunceli'de bir süre önce etkisiz hale getirilen 7 teröristin, kentte geçen yıl Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın şehit edilmesi olayına karıştığı açıklandı.

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Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Yılmazın kanı yerde kalmadı

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 27 Mart 2018 tarihinde kent merkezi kırsalında yapılan operasyonda 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyonda ele geçirilen silahların balistik incelemesi sonucunda, etkisiz hale getirilen teröristlerin, 11 Ağustos 2017'de kent merkezi kırsalında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın şehit edilmesi olayına karıştıkları tespit edildi.

Kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz
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