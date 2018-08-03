Son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 27 Temmuz-02 Ağustos 2018 tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Siirt ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyon düzenlendi.

Yapılan edilen operasyonlarda dördü sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 31 ve yurt dışında 23 olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.

Çok sayıda silah ve patlayıcı imha edildi

Operayonlarda 31 adet piyade tüfeği, 2 adet tabanca, 3668 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 9 adet RPG-7 roket atar mühimmatı, 9 adet el bombası, 10 adet telsiz, 300 kg amonyum nitrat, 15 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildi, 10 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

PKK/KCK'nın finans kaynaklarına darbe

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yapılan operasyonlarda, 850 lt kaçak akaryakıt ve 36 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Zeytin Dalı Harekatında 4 bin 558 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için yapılan operasyonlarda 4 bin 558 terörist etkisiz hale getirildi.

Afrin'de 262 adet mayın ve bin 357 adet EYP imha edildi

TSK ve ÖSO tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Bugüne kadar 262 adet mayın ve bin 357 adet el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı

Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak amacıyla yapılan Fırat Kalkanı Harekatında, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometre karelik alan kontrol altına alındı.

Kaynak: TRT Haber