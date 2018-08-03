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Yolda yürüyen kadına tekme atan zanlı yakalandı

Batman'da yolda yürüyen kadın eğitimci Devrim Akçakay'a motosikletiyle geçerken tekme atıp kaçan zanlı gözaltına alındı.

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Batman'da yolda yürüyen kadın eğitimci Devrim Akçakay'a motosikletiyle geçerken tekme atıp kaçan zanlı yakalandı.

Özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitimci olarak görev yapan Devrim Akçakay'a, merkez Ziya Gökalp Mahallesi Serhat Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yürüdüğü sırada bir motosiklet sürücüsü tekme atarak kaçtı.

Akçakay çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda kaçan zanlının Gürgin S. olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: kadına şiddet, devrim akçakay, Batman
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