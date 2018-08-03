Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yarın saat 10.00'da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi"nin yapılacağı anımsatıldı.
Açıklamada yarın saat 01.00'den kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantlarının (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacağı aktarıldı.
Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları istendi.
Kaynak: AA