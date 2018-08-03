  • 03 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.087
    EURO 5.91
  • BIST 95515.15
    ALTIN 198.164
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, yarın yapılacak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yarın saat 10.00'da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi"nin yapılacağı anımsatıldı.

Açıklamada yarın saat 01.00'den kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantlarının (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacağı aktarıldı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik, Ankara Valiliği, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kong
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER