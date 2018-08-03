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15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın babası vefat etti

İstanbul'da FETÖ’nün darbe girişiminde şehit edilen muhtar Mete Sertbaş'ın babası Eyüp Sertbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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15 Temmuz şehidi Mete Sertbaşın babası vefat etti

Erzincan'da geçirdiği beyin kanaması sonucu 23 Temmuz'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ne kaldırılan 82 yaşındaki şehit babası Eyüp Sertbaş, tedavi altına alındı.

Bir süredir tedavi gören baba Sertbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eyüp Sertbaş'ın yakınları tarafından hastaneden alınan cenazesi Refahiye ilçesindeki Yazı Köyü'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Sertbaş'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Cenaze namazına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş ve yakınları katıldı.

Eyüp Sertbaş'ın muhtar olan oğlu Mete Sertbaş, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde İstanbul Acıbadem'de Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu darbeci askerlerin kurşunlarıyla şehit düşmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, fetö, mete sertbaş
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