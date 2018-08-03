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Yolcu taşımacılığında güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesiyle, kara taşımacılığında güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor. Artık yolcu bilgileri e-devlet üzerinde kurulan sisteme kaydedilecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı otobüs işletmelerine, Araç Takip Sistemi'ni (ATS) kullanma zorunluluğu getiriyor.

Bu sayede Türkiye genelindeki 17 yolcu kapasitesinin üzerindeki tüm otobüs ve minibüslere takip cihazı takılacak. 

Artık otobüsler yol güzergahı üzerinde sürekli takip altında olacak. 17 yolcu ve üzeri yolcu taşıyan otobüsler için geçerli olacak. Bu cihaz sayesinde güvenlik tedbirleri de artırılmış olacak.

Yolcuların kimlik bilgileri ve barajları kayıt altında olacak

Yeni sistemde yolcuların TC kimlik numaraları alınarak e-devlet üzerinde kurulan sisteme kayıt edilecek. El bagajları ve bagajlar da kayıt altına alınacak.

Otobüsler artık her durakta duramayacak. Yoldan yolcu alma devri de bitiyor. Otobüs firmaları bir yolcu için bile olsa seferini devam ettirecek. Terminalden çıkış saatleri kontrol altına alınacak. Otobüsler kalkış saatinde terminalden çıkmış olacak.

Yeni sistemin kasım ayında hayata geçmesi planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber
 

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