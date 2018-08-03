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Deryan Aktert'in katili PKK'lı teröristlerden biri teslim oldu

Diyarbakır'da 2 yıl önce AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden biri güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Deryan Aktertin katili PKKlı teröristlerden biri teslim oldu

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Etiketler: Diyarbakır, PKK, terörist, deryan aktert
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