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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

7 ilde Erzincan merkezli FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

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FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları, örgütün gizli sorumlularıyla iletişim kurdukları öne sürülen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan merkezli Ankara, İstanbul, Eskişehir, Burdur, Tunceli ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda subay, astsubay ile emekli ve meslekten ihraç edilenlerden oluşan 6 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA

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