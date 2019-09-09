Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Terör örgütünün elinden çocuklarının kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere, 1995'te astsubay eşi gözleri önünde şehit edilen Yıldız Namdar ve 28 Temmuz 2015'te kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak'ın annesi Ünzüle Yabalak da destek verdi.

Eşi şehit edilen ve kamuoyunda "Yıldız hemşire" olarak bilinen Namdar, yaptığı açıklamada, aileleri ziyaret ederek destek olduklarını söyledi.

"Yıldız hemşire"den Diyarbakır annelerine destek çağrısı

Eşinin 1995 yılında teröristler tarafından yolları kesilmek suretiyle şehit edildiğini anlatan Namdar, "Annelerin acılarını yüreğimde hissettim. Annelerle birlikte onlara destek olmak amacıyla buraya geldim" dedi.

Namdar, anneleri tebrik ettiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Anneler çok acılı, kalkamayacak durumda, diğer anneler de aynı durumda. Anne olmak kolay değil. Çocukları zorla dağa kaçırılan annelerimiz de burada, onları da canı yürekten tebrik ediyorum. Hacer annemizin ellerinden öpüyorum. Tek başına direniş gösterdi ve oğlunu geri aldı."

Diyarbakır annelerine destek çağrısı yapan Namdar, şöyle konuştu:

"Yarın Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği de burada olacak. Burada annelere destek verecekler. Çok mutlu oldum. Burada olan, olmayan, Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan herkes. Bu ne Kürt, Türk, ne siyasi bir şey, bu teröre karşı verilen topyekun bir savaştır. Bu savaşta herkesi buraya davet ediyorum. Ben seve seve onların yanında durdum. Anneler ilaçlarla duruyor. Bütün anneler acı çekiyor. Lütfen bu acıyı hepimiz dindirelim. Bütün halk burada olsun, herkesi bekleriz."

Kaynak: AA