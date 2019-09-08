Otomobil elma bahçesine uçtu: 5 yaralı08 Eylül 2019 Pazar 22:29 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 22:32
Isparta'nın Gelendost ilçesinde yoldan çıkan otomobilin elma bahçesine uçan kazada 5 kişi yaralandı.
Isparta- Konya karayolunun Gelendost ilçesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ümmühan Seyirci'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yol kenarına savrulup elma bahçesine uçan araçtaki sürücü Ümmühan Seyirci, Neşe Dursun Çetin, Muhammet Yusuf Çetin, Alperen Çetin ve Serdar Çetin yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılardan 2'si Isparta'ya, diğerleri de hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumu iyi.
Otomobil daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA