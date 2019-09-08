Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik08 Eylül 2019 Pazar 22:23 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili paylaşımda bulundu.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler #FileninSultanları."
Kaynak: TRT Haber