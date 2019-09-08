Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu08 Eylül 2019 Pazar 21:37 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 21:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci'nin oğlunun düğününe katıldı.
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin oğlu Melih ile Seray Kayan'ın düğünü Malatya Şeker Fabrikası Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti.
Genç çiftin nikahlarını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı.
Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken yaptı.
Kaynak: AA
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