Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 12 kişiye yönelik İl Jandarma Komutanlığınca 6 Eylül 2019'da operasyon düzenlendi.

Eski HDP İlçe Başkanı Can tutuklandı

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda suça konu çeşitli silah ve malzeme ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen sanıklardan, aralarında eski HDP İlçe Teşkilatı Başkanı Seyit Battal Can'ın da yer aldığı 9'unun tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firar durumundaki 2 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Kaynak: AA