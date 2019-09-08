Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Fizyoterapistler Günü mesajı08 Eylül 2019 Pazar 19:35 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 19:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik etti. Erdoğan mesajına şartların iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında şunları belirtti:
"Sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde çalışan tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyorum. Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Kaynak: AA