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Yıldırım-11 Operasyonu'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi
Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında, Siirt'te, PKK'lı 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükseldi.
Etiketler: yıldırım-11 yıldırım-11 operasyonu Siirt terör PKKSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:44
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