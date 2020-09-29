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Tokat'ta otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İsmail Yurdagül idaresindeki otomobil, D-100 karayolu Yeni Mahalle mevkisinde, Mustafa Karabey'e ait yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Yasemin Yurdagül olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Erbaa Devlet HastanesiSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:34
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