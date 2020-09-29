Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de kumar oynayan 18 kişiye 78 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 18 kişiye toplam 78 bin 750 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'ndeki bir dernek binasına operasyon düzenledi.
Binanın zemin katında 18 kişinin, sosyal mesafe kuralına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi.
Bu kişilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 78 bin 750 lira ceza verildi.
Öte yandan, dernek başkanı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: eskişehir kumar operasyonu koronavirüsSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:43
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