Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine operasyon: 2 gözaltı
Adana'da, yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, yapım aşamasında ve satışa hazır 3 bin 165 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki 2 deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 3 bin 165 litre sahte içki ele geçirdi.
Polisler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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