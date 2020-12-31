Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyon kasasında 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Edremit ilçesinde kamyon kasasına gizlenmiş 98 kilo 805 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde bir kamyonda arama yaptı.
Narkotik köpeği Şila ile yapılan aramada, kamyon kasasına gizlenmiş 158 paket 81 kilo 780 gram eroin ile 37 paket 17 kilo 25 gram farklı uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü E.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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