Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 09:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da 4 günlük kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da, yılbaşı nedeniyle 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlama öncesi, trafik yoğunluğunun yüzde 30'lara kadar düştüğü görüldü.
Türkiye genelinde bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00’e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama öncesi, İstanbul’da sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı.
D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Avcılar mevkiinde trafik yoğunluğunun oldukça akıcı olduğu görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, sabah saatlerinde normalde trafik yoğunluğu yüzde 60'lara kadar çıkıyordu.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Trafik İstanbul
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