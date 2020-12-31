Türkiye genelinde bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00’e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama öncesi, İstanbul’da sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı.

D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Avcılar mevkiinde trafik yoğunluğunun oldukça akıcı olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, sabah saatlerinde normalde trafik yoğunluğu yüzde 60'lara kadar çıkıyordu.