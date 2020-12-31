Yeni yıl yenilikleri de beraberinde getirecek. Çalışma hayatından yargıya, ticaretten sağlığa pek çok düzenleme 2021'de hayata geçecek.

2 bin 825 lira olan yeni asgari ücret yarından itibaren uygulanacak.

Zamlı memur maaşları belli oluyor

Memur ve emekliler de maaşlarını ocak ayından itibaren zamlı alacak. 6 aylık zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.

Burs ve öğrenim kredisi

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin burs ve öğrenim kredisi ocak ayında yüzde 18 zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine bin 300, doktora öğrencilerine bin 950 lira aylık ödeme yapılacak.

Yeni yılda e-ticarette vergi muafiyeti başlayacak. İş yeri olmayan, sanayi tipi makine kullanmadan evde imal ettiği ürünleri internetten satanlar yarından itibaren gelir vergisinden muaf tutulacak.

Trans yağ yüzde 2'yi geçemeyecek

Yılbaşından itibaren bisküvi, çikolata ve cips gibi gıda ürünlerindeki trans yağ oranı yüzde 2'yi geçemeyecek. Uygulama, Türkiye'de Avrupa Birliği ülkelerinden 3 ay önce yani yarın devreye girecek.

Ticari araç sürücülerine psikoteknik zorunluluğu

Sürücü kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için psikoteknik belgesi artık zorunlu olacak. Psikoteknik raporu bulunmayan, toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı yapan sürücüler araç kullanamayacak.

Yeni yıl ile birlikte iyi hal düzenlemesi değişecek. Cezaevindeki hükümlülerin iyi hal değerlendirmeleri 6 ayda bir yapılacak. Gelişim puanı düşük olan hükümlüler, iyi halden yararlanamayacak.