Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, bakanlıkça, merkez teşkilatında açık durumda bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8.dereceden 250 kadroya atama yapılmak üzere, ilgili öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı” alınacak.

Başvurular, bakanlığın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere bakanlığın internet sayfalarından ulaşılabilecek.

