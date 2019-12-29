Kuvvetli yağış, su baskınları, kar...

Türkiye, bu haftayı yağışlı havanın etkisinde geçirdi. Sıcaklıklar düştü.

Peki önümüzdeki hafta yurdu nasıl bir hava bekliyor?

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Hava sıcaklığının azalmasıyla beraber iç kesimlerde kar yağışları devam edecek. 3-4 gün boyunca hava sıcaklığının da düşmesini bekliyoruz." dedi.

Adana yeni haftaya yine yağışla başlayacak

Yeni haftada Akdeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı var.

Sel felaketinin yaşandığı Adana'da da yağışlar etkisini sürdürecek.

Macit, pazartesi günü Adana'nın merkezinde ve çevrelerinde, Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar beklendiğini belirtti.

İstanbul'da yağmur bekleniyor

İstanbul'da yağmur etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise yağış kar şeklinde olacak.

Termometreler 4 derece civarında seyredecek.

Ankara'da kar yağışları etkili olacak

Ankara'da pazar ve pazartesi günü kar yağışları devam edecek. Pazar günü için kar yağışlarını hafif bekliyoruz. Pazartesi günü yer yer orta kuvvetli olabilir ama kar yağışı genellikle hafif olmak üzere kar yağışları devam ediyor.

Yılbaşı gecesi ise, Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış etkili olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.

Kaynak: TRT Haber