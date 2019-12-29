Türkiye

Marmaris'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

29 Aralık 2019 Pazar 07:34 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 07:51

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda Helenistik ve erken Roma dönemine ait 65 adet sikke ve 3 adet heykelcik ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]