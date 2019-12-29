İstanbul'da sürücüsü henüz öğrenilemeyen cip, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve yanında bulunan 2 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontollü olarak ulaşımın sağlandığı TEM yolu, bariyerlerin kesilmesiyle cipin bulunduğu yerden çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Kaynak: AA