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İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi29 Aralık 2019 Pazar 04:56 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 05:11
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli genç, hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'in Karabağlar ilçesi Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı'nda, S.A. yönetimindeki kamyon, bisikletiyle ara sokaktan bulvara çıkan 20 yaşındaki Abdülmelik Nejar'a çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nejar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerine gelen Nejar'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı, sinir krizi geçirdi.
Nejar'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA