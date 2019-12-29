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Burdur'da ev yangınında 3 kişi yaralandı29 Aralık 2019 Pazar 04:36 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 09:43
Burdur'da bir evde çıkan yangında karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hafif yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da Karasenir Mahallesinde Muzaffer Kar'a ait evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince gazdan etkilendiği tespit edilen aynı aileden Muzaffer, Sevim ile Esma Kar, Burdur Devler Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Başka bir evin çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.
Kaynak: AA
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