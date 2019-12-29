Türkiye
Alkollü sürücünün çarptığı otomobil 150 metre sürüklendi29 Aralık 2019 Pazar 05:12 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 05:18
İstanbul Fatih'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu Muhammed Haşim N'nin kullandığı otomobil, Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde Aydın Yıldız yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Haşim N'nin aracı yol kenarında park halindeki otobüse de zarar verirken, Yıldız, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra aracını durdurabildi.
Kazada Haşim N'nin aracında bulunan kadın hafif şekilde yaralandı.
Öte yandan polis ekipleri kazanın ardından yaptığı incelemede Haşim N'nin alkollü olduğunu belirlerken araçtaki içki şişelerinin yola savrulduğu görüldü.
Kaynak: AA
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