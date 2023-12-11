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Türkiye
TRT Haber 11.12.2023 07:52

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Bir süredir yurtta etkili olan yağış yaklaşık bir hafta daha devam edecek. Yüksek kesimlerde kar beklenirken yurt genelinde yağmur etkisini gösterecek. Sıcaklık değerleri ise mevsim normallerinde seyredecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Bugün ve yarın yurdun kuzey batısı dışında diğer bölgelerde yağış görülecek.

Yağışlar çarşamba günü doğuda devam edecek. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Perşembe ve cuma günü Marmara ve kıyı Ege'de sağanak geçişleri olacak, diğer yerlerde yağış beklenmiyor.

Ankara'da karla karışık yağmur görülebilir

Ankara ve İzmir’de üç gün yağış var. Ankara’da gece saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul’da ise üç gün yağış görülmeyecek, hava parçalı çok bulutlu olacak.

Ankara'da en yüksek sıcaklık 10, İstanbul'da 11, İzmir'de 15 derece civarında seyredecek.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

3 kente kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısı da yaptı.

Antalya ve Muğla kıyıları ile Mersin'in batısında kuvvetli yağış etkisini gösterecek.

Sel ve su baskınlarına karşın vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.  

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