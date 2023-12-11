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Türkiye
İHA 11.12.2023 06:28

Takla atan araç ters döndü, sürücünün burnu bile kanamadı

Nevşehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç takla attı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü ise otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Takla atan araç ters döndü, sürücünün burnu bile kanamadı

İddiaya göre Mehmet T. yönetimindeki otomobil, boş araziden ana yola çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla atarak durabildi.

Kaza sonrası araç sürücüsü Mehmet T. 112’yi arayarak yardım istedi. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kaza sonucu takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, aracı kaskolu olduğu için polislerden sadece tutanak istedi. Araç içine dökülen alkol ve çevreye savrulan alkol şişeleri de polislerin dikkatinden kaçmadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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