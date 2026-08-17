Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada yağış, kuzey kesimlerde aralıklarla sürecek. İç ve güney bölgelerde yarından itibaren yağış azalacak. Hafta ortasında sıcaklık birkaç derece yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava tahminini paylaştı.

Hafta başından itibaren Doğu Karadeniz'de yağışın, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın yağış büyük ölçüde etkisini kaybedecek.

Hafta ortasında sıcaklık artacak

Kuzeydoğu kesimlerde kısa süreli sağanak görülecek. Çarşamba ve perşembe, Karadeniz üzerinden yeni serin ve yağışlı sistem yurda girecek. Sistem, özellikle Marmara ve Karadeniz'e yağış getirecek.

Kuzey kesimlerde yağış hafta boyunca aralıklarla devam edecek. İç ve güney bölgelerde yarından itibaren yağış etkisini kaybedecek. Sıcaklık hafta ortasında birkaç derece artacak. Yurt genelinde sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

3 büyük ilde hava durumu

Ankara'da haftanın ilk gününde beklenen en yüksek sıcaklık 29 derece. İstanbul'da üç gün boyunca parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık 29 ila 30 derece arasında. İzmir'de hafta güneşli başlayacak. Üç gün boyunca az bulutlu ve açık hava etkili. Sıcaklığın 33 ila 34 derece arasında olması bekleniyor.