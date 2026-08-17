Az Bulutlu 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.08.2026 06:26

İstanbul'da inşaatta toprak kayması: Yol ulaşıma kapatıldı

İstanbul Sultangazi'de bir site inşaatı alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu, sokak güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı.

İstanbul'da inşaatta toprak kayması: Yol ulaşıma kapatıldı

Uğur Mumcu Mahallesi 2275. Sokak'ta bir site inşaatı olduğu öğrenilen alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonucu inşaatın bulunduğu sokaktaki yolda da kısmi çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ekipler tarafından yapılan kontrollerin ve alınan güvenlik tedbirlerinin ardından çatlakların oluştuğu sokağa giriş ve çıkışlar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Meydana gelen olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Yolcu otobüsü ile SUV tipi araç çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
ÖZYES oturumları bugün sona eriyor
10:15
Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 53'e çıktı
10:00
Borsa İstanbul yeni haftaya 14.192,88 puandan başladı
09:59
Rusya: Ukrayna'nın ordu için kullandığı Odessa ve İzmail limanlarını vurduk
09:58
Brent petrolün varili 88,42 dolardan işlem görüyor
09:56
Hububat üreticilerine 120 milyar lira ödeme yapıldı
Dört mevsim su sıcaklığı aynı olan Malatya'daki Kudret Havuzu ziyaretçilerini ağırlıyor
Dört mevsim su sıcaklığı aynı olan Malatya'daki Kudret Havuzu ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Asrın felaketinden asrın inşasına
Asrın felaketinden asrın inşasına
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ