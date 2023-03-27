Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni aldığı otomobil yolda alev alarak yandı
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde galeriden yeni alınan otomobil, plaka taktırılmaya götürülürken yolda alev alarak yandı.
Nusratiye Mahallesi'nde Bahattin B. idaresindeki plakasız bir otomobilin yandığını gören etraftakiler, polise ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.
Sürücü, otomobili galeriden yeni aldığını ve plaka taktırmaya giderken yanmaya başladığını söyledi.
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