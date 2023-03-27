Çocuk yaşlarda antika tamiri yapan ve el sanatlarını antika eserler üzerinde uygulayan Mustafa Kozluoğlu, gençlik döneminde tanıdıklarının isteği üzerine belli model ve marka tabancalara el işlemeli kabza üretmeye başladı.

Yaptığı işlerin yoğun talep görmesi üzerine bu alana yönelen Kozluoğlu, Balıkesir'de ahşap kabza üretimi için genç yaşta atölye kurarak sektöre girdi.

Kozluoğlu, yıllarca bu kentte yaptığı üretimi 12 sene önce Yalova'ya taşıyarak Kirazlı Sanayi Sitesi'nde fabrika kurdu. Ürünlerini ABD, Almanya, Fransa, İsviçre ve Ürdün'ün aralarında olduğu 30 ülkeye ihraç eden Kozluoğlu, 35 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor.

"Gümüş ve sedef üzerine çalışmalarım oldu"

Mustafa Kozluoğlu, üretime ilk başladığında kabzaları sadece elle yaptığını, herhangi bir teknoloji kullanmadığını ifade etti.

Küçük yaşlardan itibaren el sanatlarının içinde yetiştiğini anlatan Kozluoğlu, şöyle devam etti:

"Kabza, silahlarda bir süs aracı. Ev eşyası ve dekoratif eşyalar yaparken talepler gelmeye başladı. Tamamen gümüş ve sedef üzerine çalışmalarım oldu. Talepler gitgide artmaya başladı. Daha sonra kendimi bu işe adapte ettim. Talepler arttığı için bu işi tek başıma yetiştiremeyeceğimi anladım. Vasıfsız personel bularak branşlara göre yetiştirdim."

"Yıllık yaklaşık 120 bin silah kabzası üretiyoruz"

Kozluoğlu, 4-5 kişiyle başladıkları üretimi 35 personelle sürdürdüklerini vurgulayarak, işlerini daha da büyütmeyi hedeflediğini söyledi.

Dünyada üretilen bütün silah modellerinin kabzalarını üretebildiklerini söyleyen Kozluoğlu, "Bu çok güzel bir duygu. En azından güzel bir kariyerimiz, bir ismimiz oldu. Yıllık yaklaşık 120 bin silah kabzası üretiyoruz. 8 CNC makinemiz 24 saat aralıksız çalışıyor. Üretimlerin bir kısmı toplu olarak fabrikaların siparişlerinden, bir kısmı ise bireysel kabzalardan oluşuyor" diye konuştu.

ABD'de depolarının bulunduğunu, uluslararası tanınmış e-ticaret firmaları aracılığıyla internet üzerinden satış yaptıklarını dile getiren Kozluoğlu, bazı ülkelerde de bayilerinin olduğunu sözlerine ekledi.