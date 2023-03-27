Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ise yurdun büyük bölümüyle birlikte Ankara, İzmir ve İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.