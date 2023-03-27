Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ın salı günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi beklenen bölgede, soğuk havayla birlikte yağışların çarşamba gününden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline olması bekleniyor.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor.

Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olacağı olumsuzluklara karşı uyarıldı.