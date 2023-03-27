Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meteoroloji'den 5 il için kar, fırtına ve don uyarısı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Meteoroloji Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ın soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirterek kuvvetli kar, fırtına ve dona karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ın salı günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi beklenen bölgede, soğuk havayla birlikte yağışların çarşamba gününden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline olması bekleniyor.
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor.
Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olacağı olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Kar Yağışı
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