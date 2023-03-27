Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yarın da İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde güney, zamanla da batı ve kuzeybatı yönünden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29 Mart Çarşamba gününden itibaren de bölgede hafif, Sakarya ve Yalova'da ise kuvvetli zirai don öngörülüyor.

Zirai don uyarısı

Bölgede çarşamba gününden itibaren hafif, güneydoğusu kısmında (Sakarya ve Yalova) ise kuvvetli zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, tarımsal faaliyetle ile uğraşanlar başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmasını istedi.