Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Mart’ta başlatılan sanal devriye faaliyetleri neticesinde, bin 451 sosyal medya ve URL adresinde inceleme yapıldı.

Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 258 internet sitesi ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 49 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişim engellemesi sağlandığı aktarıldı.

'Oltalama/phishing' yöntemi ile dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1 internet sitesi ise USOM’a bildirildi.

Ayrıca, 17 ile 24 Mart tarihleri arasında meydana gelen `faili meçhul siber olayların aydınlatılması` neticesinde Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde 3 nitelikli dolandırıcılık suçu Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldığı bildirildi.

7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.