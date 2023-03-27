Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 25 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP ve DBP´nin yöneticilerinin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
Yürütülen terör soruşturması çerçevesinde "terör örgüt üyesi olmak" ve "örgüte finans sağlamak" iddialarıyla Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesinde sabah saatlerinde polis belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel Hareket polislerinin de zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Suruç İlçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
Suruç Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Şanlıurfa Terör Örgütü Terörle Mücadele
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