Olay, İstanbul Sultanbeyli'nin Mehmet Akif Mahallesi Şen Caddesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Saniye Çalışkan evde tek başınayken yemek yapmak istedi. Mutfağa giren yaşlı kadının, yemeği yaptığı anda ocaktan parlayan alevle önce başörtüsü tutuştu. Paniğe kapılan Çalışkan, başörtüsünü söndürmek isterken alevler eteğine sıçradı. Evin içindeki dumandan da etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Binadan koku duyan mahalle sakinleri, durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Ekipler eve ulaştığında yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Daha sonra savcı ve olay yeri inceleme ekipleri de olay yerine gitti.

Saniye Çalışkan’ın eşi Nurettin Çalışkan ve çocukları Nihat Çalışkan, Suzan Çalışkan ile Bülent Çalışkan da acı haberi aldıktan sonra eve gitti.

Çalışkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: İHA