Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği öngörülen bölgede buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Anadolu'da rüzgar, güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

En yüksek sıcaklık Iğdır'da ölçüldü

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 3, Erzincan ve Ağrı'da 8, Erzurum'da 14, Ardahan'da 18 ve Kars'ta 20 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 10, Erzincan'da 8, Kars'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ile Erzurum'da 1 ve Ardahan'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı 90 santimetreyi buldu

Kar kalınlıkları Ağrı'da 28, Erzurum'da 21, Ardahan'da 14 ve Kars'ta 9 santimetre ölçüldü. Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Konaklı ve Erzincan Ergan'da 90, Erzurum Palandöken'de 88, Kars Sarıkamış'ta 79 ve Ardahan Yalnızçam'da 24 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, eğimli yerlerde çığ tehlikesi, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ile pus olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini aktardı.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 11, Bitlis'te 8, Van'da 6 ve Muş'ta 4 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van ve Hakkari'de 3, Muş'ta 1, Bitlis'te sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu olacak, rüzgar doğu ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ile yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığa karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA