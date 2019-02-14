İran ve Irak sınırının kesiştiği noktada; Mirgesav üs bölgesi ve çevresinde terör faaliyetleri neredeyse tamamen sona erdi. Buna rağmen Mehmetçik 7 gün 24 saat nöbette.

Mehmetçik elindeki tüm silahlar ile üs bölgesinde eğitim atışları gerçekleştiriyor. Eğitim ve tatbikatlar sırasında her ihtimal gözden geçiriliyor.

Mirgesav'daki tüm teknolojik donanıma rağmen askerler gözünü bir an olsun huduttan ayırmıyor.

Nöbetler her yarım saatte bir değişiyor

Dondurucu soğuklarda nöbetler her yarım saate bir değişiyor. Nöbet aralarında ise askerler dinlenme noktalarına gidiyor.

Hava şartlarının eksi 15 ile eksi 20 derece arasında değiştiğini belirten askerler, üstlerinin kalın olduğunu ama sabit durdukları için üşüyebildiklerini söylüyor. Üşüdükleri zaman da diğer personellerin gelip değişim yaptığını, geldiklerinde bir bardak çayın bile ısınmalarına yardım ettiğini söylüyor.

Soba başındaki kısa süreli sohbetler sonrasında Mehmetçik yeniden gözü hudutta eli tetikte nöbete başlıyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Mikail Sevinç