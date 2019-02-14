İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 9 Şubat'ta bir suç örgütüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çek-senet tahsilatı ve yağma gibi 10 farklı suça karıştığını tespit etmişti. 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, tutuklu suç örgütü elebaşı Nuri Ergin'in kardeşlerinin de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA