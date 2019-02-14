İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını cezaevinde bulunan Sedat Şahin'in yaptığı organize suç örgütünün yağma, çek-senet tahsilatı ve yaralama gibi 11 olay gerçekleştirdiğini belirledi.

Yapılan araştırmada söz konusu olaylara karıştıkları gerekçesiyle 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul, İzmir ve Düzce'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 25'i yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 8 silah ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, 12 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA