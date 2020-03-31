Haber Giriş: Kaynak: AA
Yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Haliliye ilçesinde bir hafif ticari araçta arama yaptı.
Aramada aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 18 tabanca, şarjörleriyle birlikte ele geçirildi.
Gözaltına alınan aracın sahibi S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: yedek lastik tabanca ele geçirildiSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:15
Son Haberler
- 12:18
- 12:16
- 12:15
- 12:13
- 12:08
Sıradaki Haber
İzmir'de eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz