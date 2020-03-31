İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında eczanelerin 09.00-19.00 olan çalışma saatlerinde değişlikliğe gidildiğini açıklandı.

Eczanelerin koronavirüsle mücadelede ön saflarda özveriyle görev yaptığını vurgulayan Sayılkan, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürlüğü'nden gerekli onay alındı ve yeni bir duyuru yapılana kadar yarından itibaren İzmir merkez ve ilçelerinde eczane çalışma saatleri 10.00-18.00 olarak uygulanacak. Bu saatler dışında sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Yoğunluğuna göre gerek duyulursa yönetim kurulu tarafından ilave nöbetçi eczane görevlendirilecek"

Ücretsiz ulaşım için başvuru yapıldı

Sayılkan, eczane teknisyenlerinin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması taleplerinin uygun bulunduğunu, aynı uygulamanın İZBAN'da da geçerli olması için başvuru yaptıkların sözlerine ekledi.