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Ankara'da 657 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da jandarma ekiplerinin bir işletmeye yaptığı baskında 657 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bir işletmenin Sağlık Bakanlığı onayı olmayan dezenfektanların satışını yaptığı ihbarını aldı.
Jandarma ekipleri, Sağlık Bakanlığı görevlileri ile birlikte belirlenen adrese baskın yaptı.
Adreste 657 litre Sağlık Bakanlığı onaysız antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile işletme sahibi K.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: operasyon koronavirüs kaçak dezenfektanSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:08
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